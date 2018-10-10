Лукашенко упрекнул Москву в отсутствии помощи с поставкой Су-30СМ

Президент ожидал поддержки, поскольку республика тоже помогает России с защитой на границе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика помогает России с защитой на западной границе, но не получает помощи от Москвы при поставке истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает госагентство "БелТА".

Лукашенко вспомнил недавнюю закупку Минском российских самолетов и отметил, что и белорусские, и российские военнослужащие одинаково умеют пользоваться этим оружием. Однако Белоруссия платит за него огромные деньги. Лукашенко призвал не называть республику "гирей на ногах", поскольку свои функции Белоруссия по-прежнему будет выполнять.

13 ноября в Белоруссию поставили первые два истребителя Су-30СМ по контракту двухгодичной давности. Всего в Минск должны приехать 12 самолетов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы.

Видео: Минобороны / YouTube