Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты на выборах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента, которые состоялись 9 августа. Об этом сообщает БелТА.

Утром в понедельник глава государства посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.

Политика одна должна быть — люди. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Согласно данным республиканского Центризбиркома, за Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей. Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, считают в ЦИК, набрала 9,9%.

Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты на выборах. В штабе отметили, что по информации участков, на которых не было замечено фальсификаций, за Тихановскую проголосовали около 70-80%.

Ранее стрельба по протестующим в Минске попала на видео. Накануне вечером в Минске и по другим городам прошли протесты оппозиционеров. К месту протестной акции на проспекте Машерова были подогнаны машины с водометами, сообщал ТАСС. По информации агентства для усмирения протестующих были подогнаны около тысячи силовиков.

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