Лукашенко считает, что за разрушением Каховской ГЭС стоит Киев

Глава Белоруссии рассказал о том, что "на воре шапка горит".

Украинские власти стоят за разрушением Каховской гидроэлектростанции. Такое мнение высказал на заседании секретарем Совета безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) белорусский президент Александр Лукашенко. Политик заметил, что сейчас киевский режим активно пытается привлечь внимание общественности к последствиям экоцида. Глава государства добавил, что этим самым ВСУ хотят скрыть от народа и Запада те значительные потери, которые армия понесла за время своей атаки в регионе.

Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?. Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа"... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

При этом в Минске оценили "аккуратную, осторожную позицию", которую американская сторона занимает по этому вопросу. Речь идет о том, что власти США заметили, что для начала должны разобраться в произошедшем.

Лукашенко заявил, что Запад зацепился за Украину, чтобы подмять Россию.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого