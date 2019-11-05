Лукашенко заявил, что Запад зацепился за Украину, чтобы подмять Россию

Глава Белоруссии рассказал, что США хотят "расчленить" Европу.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад использует Украину с целью "подмять под себя Россию". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в Минске при участии секретарей Советов по безопасности государств ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Политик добавил, что республика не встанет на колени перед американцами, поэтому сторонам важно договариваться, пока такая опция все еще возможна. Александр Лукашенко добавил, что "дальше будет хуже".

Запад зацепился железобетонно за Украину, чтобы подмять Россию и вытереть об нее ноги... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик пояснил, что причина регионального конфликта скрывается сильно глубже, чем "сама Украина", так как американская администрация на самом деле хочет поставить на колени весь европейский регион, расчленить Евросоюз и отгородить его от Союзного государства.

Лукашенко назвал дезинформацией контрнаступление Украины.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого