Лукашенко назвал дезинформацией контрнаступление Украины

Глава Белоруссии оценил попытку ВСУ атаковать Россию в регионе конфликта.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины является дезинформацией со стороны киевского режима. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с членами местного Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик объяснил, что за последние три дня атаки ВСУ было ликвидировано около трех десятков танков противника, а также 120 или 130 БМП, и, самое страшное, - больше 2 100 погибло украинцев. По мнению главы государства, в настоящее время западные кураторы ВСУ пытаются анализировать причины своих неудач в военном плане в регионе конфликта.

Три дня контрнаступа - это то, что видим мы, и то, что получил информацию от президента РФ, полностью совпадает. Вот результат этой попытки контрнаступа. Ну я об этом всегда говорил - контрнаступ - большая дезинформация. Никакого нет и быть не может, а если - то вот результат. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что разговаривал по этому поводу вчера с российским коллегой Владимиром Путиным. В результате они пришли ко мнению о том, что если бы на Украине не было иностранных наемников и западного вооружения, но уже давно бы "все закончилось". Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого