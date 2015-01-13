Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины. Об этом он заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Белоруссский лидер отметил, что любое совещание с секретарями не обходится без обсуждения ситуации на Украине. Он предостерег их от попытки искать причины.
Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос – остановить этот конфликт.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
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Фото: aa.com.tr
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