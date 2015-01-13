Он предостерег от попытки искать причины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины. Об этом он заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Белоруссский лидер отметил, что любое совещание с секретарями не обходится без обсуждения ситуации на Украине. Он предостерег их от попытки искать причины.

Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос – остановить этот конфликт. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал о том, куда сместился центр тяжести экономики России.

Фото: aa.com.tr