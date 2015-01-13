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Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине
Сегодня, 10:44
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Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине

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Он предостерег от попытки искать причины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а не искать его причины. Об этом он заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Белоруссский лидер отметил, что любое совещание с секретарями не обходится без обсуждения ситуации на Украине. Он предостерег их от попытки искать причины.

Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос – остановить этот конфликт.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал о том, куда сместился центр тяжести экономики России.

Фото: aa.com.tr

Теги: александр лукашенко, конфликт, президент белоруссии, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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