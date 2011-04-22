Лукашенко рассказал о том, куда сместился центр тяжести экономики России

Глава Белоруссии принял в Минске главу Приморья.

Белоруссия готова развивать сотрудничество с Дальним Востоком России. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко сделал глава республики Александр Лукашенко. Политик пояснил, что определенный отпечаток на взаимодействие оказывает расстояние. Он добавил, что центром тяжести развития экономической системы РФ на текущий момент остается ДФО, поэтому местные товары остаются востребованными. Лукашенко добавил,что ранее Владимир Путин говорил о том, что железная дорога в регионе не справляется с потоком отправляемых грузов. Минск призывает сотрудничать и работать по этому вопросу сообща, чтобы были возможности по расширению "узких мест".

Вижу поддержку белорусских товаров, продукции, которую мы производим, вашу в Приморье заинтересованность в приобретении нашей продукции. Чего греха таить, ваши высказывания, хорошие, положительные отзывы о нашей экономике имеют хороший отзвук у ваших коллег на Дальнем Востоке... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Олег Кожемяко в очередь отметил, что делегация Приморского края всегда посещает местную "Белагро" большим составом.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого