Лукашенко рассказал подробности помилования Сапеги

Глава Белоруссии рассказал о том, что россиянка могла вернуться домой раньше, если бы не "волокита".

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил местным журналистам о том, что россиянку Софью Сапегу власти планировали выдать России еще до решения суда, однако этому процессу помешала волокита с российской стороны. Он напомнил, что решение освободить иностранку было принято в тот момент, когда страну посетил с рабочим визитом гуьернатор Примоског окрая Олег Кожемяко.

Как некоторые говорят, влюбилась. И она влезла в это. Да, виновата. Забирали где-то полгода - не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что седьмого июня помилованную указом главы государства Александром Лукашенко гражданку России Софью Сапегу передали из исправительной колонии в городе Гомеле российской делегации из Приморского края, возглавляемой губернатором региона Олегом Кожемяко.

Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией".

Фото и видео: Telegram / Пул Первого