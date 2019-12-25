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Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"
Сегодня, 12:49
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Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"

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Глава Белоруссии оценил шансы Дональда Трампа на выборах в 2024 году.

 Белорусская "диктатура" святая по сравнению с американскими президентскими выборами, который сам Вашингтон считает демократическими. Соответствующее мнение перед журналистами республики огласил глава государства Александр Лукашенко. Политик прокомментировал прессе общественный скандал, связанный с предъявлением обвинений бывшему лидеру Белого дома Дональду Трампу. Он оценил шансы своего коллеги из США на переизбрание.

Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша "диктатура" святая по сравнению с их "демократическими" выборами. Машина работает, и никто против этой машины не пойдет.

Александр Лукашенко

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, демократия, дональд трамп, президентские выборы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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