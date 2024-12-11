Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"

По его словам, ракетная система появится в стране "со дня на день".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, где в стране разместят новейшую российскую ракетную систему "Орешник". Об этом он заявил на встрече с журналистами.

По словам Лукашенко, система "Орешник" появится в Белоруссии "со дня на день". Он напомнил о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным, что "следующая установка даже раньше будет поставлена в Белоруссию, чем в Россию".

Где планируется разместить "Орешник"? Туда, ближе к Смоленску. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого