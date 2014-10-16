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Лукашенко прокомментировал аномальную жару в Петербурге

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Белорусский президент назвал погоду в городе "терпимой".

Во вторник, 13 июля, в Петербург на встречу с главой России Владимиром Путиным прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выйдя из самолета, Лукашенко поприветствовал делегацию, которая поинтересовалась, как президенту погода в Северной столице. По словам Лукашенко, жара в Петербурге "ещё терпимая".

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Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Тем временем в Петербурге уже проходят личные переговоры между главами государств. В ходе беседы глава Белоруссии рассказал, из-за чего Минск выдержит ограничения со стороны Запада.

Видео: Telegram/Пул Первого

Теги: александр лукашенко, жара
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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