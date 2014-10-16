Лукашенко прокомментировал аномальную жару в Петербурге

Белорусский президент назвал погоду в городе "терпимой".

Во вторник, 13 июля, в Петербург на встречу с главой России Владимиром Путиным прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выйдя из самолета, Лукашенко поприветствовал делегацию, которая поинтересовалась, как президенту погода в Северной столице. По словам Лукашенко, жара в Петербурге "ещё терпимая".

У нас плюс 30. В тени! Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Тем временем в Петербурге уже проходят личные переговоры между главами государств. В ходе беседы глава Белоруссии рассказал, из-за чего Минск выдержит ограничения со стороны Запада.

Видео: Telegram/Пул Первого