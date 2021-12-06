Лукашенко призвал уходить от концентрации власти в одних руках в Белоруссии

Он уверен, что сосредотачивать власть в руках одного человека в текущих условиях нельзя. Лукашенко имел ввиду не только себя, но и кого-то другого.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что стране необходимо уходить от концентрации власти в одних руках. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Он уверен, что сосредотачивать власть в руках одного человека в текущих условиях нельзя. Лукашенко имел ввиду не только себя, но и кого-то другого. По мнению действующего президента, общество требует перемен. Именно поэтому государство нуждается в новой Конституции.

Это не середина 90-х, когда катастрофа была: никто не знал, что делать и куда идти. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее белорусский лидер заявил, что приход к власти оппозиции уничтожил бы Белоруссию.