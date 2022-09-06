По его словам, необходимо понять, кем являются эти люди.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка". Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии.

По словам белорусского лидера, им надо разобраться, кем являются эти люди: либо они граждане республики, либо они "просто заблудшие, которые взяли эту карту якобы случайно".

Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Отметим, что к "карте поляка" относится документ, который выдают власти Польши лицам, принадлежащим к народу страны.

Ранее Лукашенко показал первый созданный в Белоруссии компьютер.

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