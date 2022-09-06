Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка". Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии.
По словам белорусского лидера, им надо разобраться, кем являются эти люди: либо они граждане республики, либо они "просто заблудшие, которые взяли эту карту якобы случайно".
Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Отметим, что к "карте поляка" относится документ, который выдают власти Польши лицам, принадлежащим к народу страны.
Ранее Лукашенко показал первый созданный в Белоруссии компьютер.
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все