Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщили журналисты информационного издания Sputnik Беларусь со ссылкой на данные, предоставленные пресс-службой администрации политика. В СМИ уточнили, что борт под номером один приземлился на территории аэропорта в городе Благовещенск.
У трапа самолета главу государства встречало руководство Амурской области и Благовещенска, а также прибывшие накануне члены белорусской делегации.
пост ТГ-канала SБ
Ранее пресс-служба белорусского президент говорила о том, что Александр Лукашенко проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром "Восточный", находящийся в Амурской области. В частности, в строительстве инфраструктуры объекта будут принимать участие и белорусские рабочие.
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Фото и видео: Telegram / Sputnik Беларусь
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