Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Белорусский политик встретится с Владимиром Путиным на Дальнем Востоке.

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщили журналисты информационного издания Sputnik Беларусь со ссылкой на данные, предоставленные пресс-службой администрации политика. В СМИ уточнили, что борт под номером один приземлился на территории аэропорта в городе Благовещенск.

У трапа самолета главу государства встречало руководство Амурской области и Благовещенска, а также прибывшие накануне члены белорусской делегации. пост ТГ-канала SБ

Ранее пресс-служба белорусского президент говорила о том, что Александр Лукашенко проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром "Восточный", находящийся в Амурской области. В частности, в строительстве инфраструктуры объекта будут принимать участие и белорусские рабочие.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Беларусь

