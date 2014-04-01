Лукашенко: Белоруссия и Россия возродятся как феникс из пепла

Политик призвал искать новые возможности в условиях западных санкций.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия возродятся как феникс из пепла. Соответствующее заявление сделал глава республики в рамках выступления перед рабочей встречей с губернатором Пензенской области РФ Олегом Мельниченко. Он добавил, что обе страны смогут выстоять под внешним натиском, как раньше уже делали.

Спасти, защитить себя мы можем только сами. Никому мы не нужны. Мы это раньше поняли. Сейчас Россия это осознала, наверное, как никогда. И мы готовы не упустить это время возможностей. При всех сложностях, которым мы сегодня подвергаемся. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер страны заметил, что российская делегация должна понимать, что дипломаты прибыли "на свою землю", так как Белоруссия культурно и географически является родной территорией для РФ. По мнению Лукашенко, республика в большей степени смогла сохранить то, что требовалось сохранить после распада Советского Союза. В условиях санкционного давления со стороны Запада политик призвал понять, что даже в такое непростое время можно развиваться дальше, а период на самом деле является периодом возможностей.

Лукашенко: доходы от рекламы должны получать прогосударственные СМИ.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого