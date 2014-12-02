Лукашенко предположил, что операция России на Украине затянулась

Президент Белоруссии уточнил, что не совсем ознакомлен с ходом выполнения задач.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что специальная военная операция России на Украине затянулась. При этом глава государства добавил, что недостаточно ознакомлен с ходом ведения сражений для того, чтобы говорить журналистам о том, что "все идет по плану". Соответствующие данные политик представил в интервью для информационного агентства Ассошиэйтед Пресс.

Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Согласно официальному заявлению от российского министерства по обороне, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. На 25 марта 2022 года армия выполнила основные задачи по первому этапу.

Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым.

Фото: Telegram / Пул Первого

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА