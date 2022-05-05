Президент белоруссии ответил на вопрос о гипотетическом применении ядерного арсенала Россией.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего интервью для журналистов из информационного агентства Ассошиэйтед Пресс. Ведущий поинтересовался мнением политика о гипотетическом использовании данного вида вооружения в случае затягивания вооруженного конфликта на Украине.

Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами….Недопустимо вообще… Наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что вопрос относительно того, может ли российская сторона применить ядерное оружие или нет, следует задавать непосредственно кремлевскому руководству.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого