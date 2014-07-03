Лукашенко предостерег белорусов от забывания истории

В Белоруссии рассказали о необходимости чтить память убитых сограждан.

Белорусский президент Александр Лукашенко предостерег граждан республики от забывания истории, так как в противном случае это будет чревато ее повторением. Об этом политик напомнил во время торжественной церемонии, посвященной Дню народного единства. Он напомнил о событиях в Хатыни и других местах, в которых зверски были убиты люди.

Многие говорят о том, что, возможно, надо забыть все, что было меньше сотни лет тому назад. Только вы не забудьте, белорусы, одно: как только мы забудем дорогу к этим памятникам, как только зарастет хмызняком (кустарником – ред.) дорога к Хатыни, это повторится, это снова придет в наши дома. Пока мы помним, мы живем. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства рассказал об известной ему "житейской мудрости". Она гласит, что если забыть умерших, то точно также забудут и нас. Лукашенко призвал славян не допустить этого "в сердцах и помыслах". При этом Минск уточнил, что не позволит героизировать военных преступников и убийц белорусского народа, которые совершали преступления в годы ВОВ.

Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого