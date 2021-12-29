Лукашенко предложил ввести заочное производство в отношении обвиняемых за рубежом

Глава Белоруссии рассказал, что закон коснется только единиц из граждан республики.

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил ввести в стране заочное уголовное производство в отношении обвиняемых фигурантов, которые на данный момент находятся за рубежом. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по безопасности.

В уголовный процесс предлагается ввести заочное производство…тех, кто совершил или совершает особо опасные преступления, предусмотренные национальным законодательством. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам политика, вряд ли данное нововведение затронет значительное число белорусских граждан. Он добавил, что речь пойдет о некоторых, единицах так называемых "беглых". Лукашенко призвал задуматься тех, кто стремится навредить стране и населению, отсиживаясь при этом за пределами республики.

Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

