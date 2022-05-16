Он призвал по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил использовать опыт Китая в информационной безопасности. Об этом он заявил на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Глава республики отметил, что сейчас идет гибридная война, а информационная война является ее основной частью. Он напомнил о соглашении ОДКБ от 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности. Лукашенко призвал по максимуму использовать потенциал соглашения, чтобы активнее продвигать организацию в социальных сетях Запада.

Надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал попытки расчленения Украины самой опасной тенденцией.

Видео: kremlin.ru