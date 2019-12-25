Он поручил предупредить руководителей иностранных государств о недопустимости вмешательства.

Александр Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии. Заявление он сделал сегодня на заседании Совета безопасности республики.

Лукашенко поручили министерству обороны отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве.

Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Александр Лукашенко

Также он поручил предупредить руководителей иностранных государств о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики, а также об ответственности за "разжигание беспорядков" внутри Белоруссии. Лукашенко адресовал этот посыл Меркель, Макрону, Дуде, Науседе и Зеленскому.

Ранее Лукашенко заявил о поднятом над Гродно польском флаге.