  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии
Сегодня, 15:22
61
matveyvn

Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

0 0

Он поручил предупредить руководителей иностранных государств о недопустимости вмешательства.

Александр Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии. Заявление он сделал сегодня на заседании Совета безопасности республики.

Лукашенко поручили министерству обороны отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве.

Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы.

Александр Лукашенко

Также он поручил предупредить руководителей иностранных государств о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики, а также об ответственности за "разжигание беспорядков" внутри Белоруссии. Лукашенко адресовал этот посыл Меркель, Макрону, Дуде, Науседе  и Зеленскому.

Ранее Лукашенко заявил о поднятом над Гродно польском флаге.

Теги: белоруссия, лукашенко, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии