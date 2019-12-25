Александр Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии. Заявление он сделал сегодня на заседании Совета безопасности республики.
Лукашенко поручили министерству обороны отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве.
Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы.
Александр Лукашенко
Также он поручил предупредить руководителей иностранных государств о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики, а также об ответственности за "разжигание беспорядков" внутри Белоруссии. Лукашенко адресовал этот посыл Меркель, Макрону, Дуде, Науседе и Зеленскому.
Ранее Лукашенко заявил о поднятом над Гродно польском флаге.
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