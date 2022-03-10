Лукашенко поручил подать электроэнергию на Чернобыльскую АЭС

Глава Белоруссии призвал коллег проработать все варианты.

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил республиканскому министерству по энергетике подать электроэнергию на Чернобыльскую АЭС. Такой указ глава государства сделал на совещании с представителями Минобороны в Минске. Политик добавил, что на украинский инфраструктурный объект уже отправлены белорусские специалисты.

Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики не исключил такого развития ситуации, при которой по временной схеме придется подавать электричество к подстанции Чернобыльской АЭС. Это будет необходимо для обеспечения штатного режима работы станции.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого