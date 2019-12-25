Секретарь СНБО оценил вероятность превентивной атаки.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов допустил ракетный удар по территории Белоруссии. Такое заявление представитель Совета национальной безопасности и обороны сделал в эфире местного телеканала "Украина-24". Чиновник ответил на вопрос журналистов о том, может ли Киев нанести превентивный удар по соседнему государству, в котором размещены российские военные силы.

По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что в настоящее время белорусские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на Украине. По словам Александра Лукашенко, они не собираются делать этого впредь.

СНБО принял решение о введении режима ЧП на Украине.

Фото и видео: YouTube / Україна 24

