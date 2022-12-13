  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:07
132
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко пообещал усилить пропаганду и агитацию, чтобы не проиграть информационную войну

0 0

Глава Белоруссии объяснил, что в противном случае начнется "реальная война".

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране в ближайшее время будет усилена пропаганда и агитация для того, чтобы республика не проиграла информационную войну, которую ведут против Минска недружественные силы и представители коллективного Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего ежегодного выступления с посланием к нации и членам местного парламента. лидер республики уточнил, что поражение в информационном сражении для Минска будет означать переход к реальному, "войне настоящей".

Сейчас идет острая фаза информационной войны, это уже не противодействие, не противоборство, это война, которая развязана в том числе против нас. Мы научились воевать, мы научились контратаковать, проводить операции.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко считает, что у РФ нет необходимости размещать ядерное оружие в других странах.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, белоруссия, информационная война, пропаганда
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии