Лукашенко пообещал усилить пропаганду и агитацию, чтобы не проиграть информационную войну

Глава Белоруссии объяснил, что в противном случае начнется "реальная война".

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране в ближайшее время будет усилена пропаганда и агитация для того, чтобы республика не проиграла информационную войну, которую ведут против Минска недружественные силы и представители коллективного Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего ежегодного выступления с посланием к нации и членам местного парламента. лидер республики уточнил, что поражение в информационном сражении для Минска будет означать переход к реальному, "войне настоящей".

Сейчас идет острая фаза информационной войны, это уже не противодействие, не противоборство, это война, которая развязана в том числе против нас. Мы научились воевать, мы научились контратаковать, проводить операции. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко считает, что у РФ нет необходимости размещать ядерное оружие в других странах.

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