Лукашенко пообещал совместный ответ Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса

Президент считает, что военный конфликт Белоруссии и Украины длился бы от трех до четырех дней.

Белоруссия и Россия ответят на военные действия Киева на Донбассе. Об этом в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос, как поведет себя в данном случае армия республики глава государства заявил: "Точно так, как российская". На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Минска и Москвы, Лукашенко ответил утвердительно.

Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В рамках этого же интервью белорусский лидер отметил, что военный конфликт Белоруссии и Украины длился бы от трех до четырех дней. По его мнению, у армии Киева низкий уровень подготовки, кроме того власти этой страны понимают бесперспективность войны со странами-членами ОДКБ, а в частности с Россией.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусско-российский нефтяной конфликт спровоцировал Запад.

Видео: Telegram / СОЛОВЬЕВ