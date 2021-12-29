Лукашенко: что военный конфликт с Украиной длился бы 3-4 дня

Военный конфликт Белоруссии и Украины длился бы от трех до четырех дней. Такое мнение в интервью с журналистом Владимиром Соловьевым выразил президент республики Александр Лукашенко.
По словам главы государства, у украинской армии низкий уровень подготовки. Белорусский лидер уверен, что в Киеве понимают бесперспективность войны со странами-членами ОДКБ, а в частности с Россией.
Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Лукашенко отметил, что обстановка вокруг республики остается тяжелой, и он будет оставаться на посту главы государства до ее урегулирования.
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