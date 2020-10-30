Александр Лукашенко пообещал оставлять без рук тех, кто тронет силовиков. Он отметил, что во время протестных акций правоохранительные органы будут действовать решительно, потому что действующей власти отступать некуда.
Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность.
Александр Лукашенко
По его словам, отлавливать протестующих будут даже в квартирах граждан, куда они забегают, чтобы спрятаться. Лукашенко считает, что некоторые участники митингов перешли красную линию.
Он отметил, что сейчас в противостоянии победит тот, у кого железная воля и больше терпения.
Ранее Лукашенко заявил, что Минску удалось обеспечить безопасность участников незаконных акций.
Видео: Telegram / TUT.BY новости
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