По его словам, отлавливать протестующих будут даже в квартирах граждан.

Александр Лукашенко пообещал оставлять без рук тех, кто тронет силовиков. Он отметил, что во время протестных акций правоохранительные органы будут действовать решительно, потому что действующей власти отступать некуда.

Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Александр Лукашенко

По его словам, отлавливать протестующих будут даже в квартирах граждан, куда они забегают, чтобы спрятаться. Лукашенко считает, что некоторые участники митингов перешли красную линию.

Он отметил, что сейчас в противостоянии победит тот, у кого железная воля и больше терпения.

Ранее Лукашенко заявил, что Минску удалось обеспечить безопасность участников незаконных акций.

Видео: Telegram / TUT.BY новости