Лукашенко: Минску удалось обеспечить безопасность участников незаконных акций

Место главы МВД Белоруссии Юрия Караваева занял Иван Кубраков.

Александр Лукашенко заявил, что в Минске удалось обеспечить безопасность участников незаконных акций. Об этом политик сообщил во время представления нового главы МВД республики Ивана Кубракова, а также руководителя ГУВД по столице Михаила Гриба.

Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий Александр Лукашенко, белорусский политик

Напомним, что 29 октября Лукашенко уволил с должности главы милиции Юрия Караева. На его место был назначен Иван Кубраков. До этого чиновник управлял ГУВД Минска. По словам Александра Лукашенко, он остановился на кандидатуре благодаря данным о профессиональном опыте и хорошему знанию ситуации в регионе.

Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах.

Фото: Pixabay.com