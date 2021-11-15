Лукашенко пообещал Евросоюзу жесткий ответ на санкции

По его словам, целью санкций является дестабилизация Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жестко ответить, если Евросоюз введет новые санкции против республики. Об этом он сказал в ходе встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

Глава государства отметил, в адрес Белоруссии все чаще звучат обвинения якобы в развязывании миграционного кризиса. Лукашенко полностью отвергает данные заявления.

Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и всё. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Всё, дальше нам отступать некуда. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам белорусского лидера, введением санкций "дестабилизировать страну не получится". Лукашенко выразил уверенность, остановка на границе Польши и Белоруссии накаляется умышленно с расчетом на то, что в ситуацию вмешается Россия.

Ранее Лукашенко заявил о готовности отправлять мигрантов самолетами в Мюнхен.

Видео: Telegram/ПулПервого