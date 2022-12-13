По словам белорусского лидера, в последнее время Москва и Минск более интенсивно обмениваются разведданными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за помощь в сфере технической разведки. Об этом он заявил на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

По словам белорусского лидера, в последнее время Москва и Минск более интенсивно обмениваются разведданными. Он подчеркнул, что качество информации улучшилось в связи с активацией деятельности Комитета госбезопасности.

Но и немаловажная роль в том, что россияне очень серьезно, и вы, прежде всего, помогаете нам в технической разведке. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Путин заявил, что Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции.

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