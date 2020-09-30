Лукашенко планирует предложить Путину выработать план внутреннего развития СГ и ОДКБ

Глава Белоруссии рассказал о важности задуматься о безопасности в ОДКБ.

Белорусский лидер Александр Лукашенко хочет предложить российскому коллеге Владимиру Путину выработать план внутреннего развития как Союзного государства двух стран, так и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом глава государства пояснил на заседании секретарей Комитета советов безопасности стран-участниц ОДКБ. По словам политика, Запад в скором времени может "пристегнуть" всех членов ОДКБ в своему санкционному давлению, поэтому важно отстроить самодостаточное пространство. Глава республики добавил, что важно работать над тем, чтобы доллар США не "поставил на колени".

Я хочу предложить, забегая вперед, президенту России выстроить программу действий. Из опыта Советского Союза вы помните: мы под гнетом были, никто нас не жаловал, нас пытались удушить. Но мы, в каком-то отношении замкнутые в своих границах, прекрасно работали, мы были самодостаточны. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко указал коллегам на необходимость провести ревизию нормативно-правовой базы ОДКБ и отбросить ненужные пункты, оставив основные направления в работе. В частности, речь идет о возвращении к основополагающим документам, так как в них речь идет о "железнобетонных" соглашениях и договорах между странами.

Лукашенко считает, что за разрушением Каховской ГЭС стоит Киев.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого