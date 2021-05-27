Лукашенко: перед СНГ нужно ставить серьезные задачи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед СНГ нужно ставить серьезные задачи, чтобы совершенствовать деятельность. Об этом политик рассказал на личной встрече в Минске с исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.
Нам надо как-то подумать о том, с учетом опыта, чем в конце концов будет заниматься СНГ - поставить себе более серьезные задачи и, если так можно выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Глава республики призвал гостя из СНГ вести открытый диалог по темам вхождения в ЕАЭС и ОДКБ с лидерами стран СНГ, не входящих в упомянутые организации.
Лукашенко предложил Байдену и Путину обсудить Белоруссию в Минске.
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