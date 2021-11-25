Лукашенко: оппозиция приготовила новый план дестабилизации Белоруссии

Президент отметил, что "история ничему не учит" оппозиционеров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за пределами республики оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны. Об этом он сказал в ходе совещания по проекту новой конституции.

По словам главы государства, данный план был создан, чтобы получить финансирование со стороны Запада. Лукашенко отметил, что уже поручил своей администрации изучить этот документ и распространить его, чтобы "все видели, чего они хотят".

Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование <…> Я, уже виды видавший человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер добавил, что "история ничему не учит" оппозиционеров.

Ранее Лукашенко пообещал провести переговоры с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской после того, как его российский коллега Владимир Путин переговорит с оппозиционером Алексеем Навальным.

Видео: Telegram/Пул Первого