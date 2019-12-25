Лукашенко опасается отдавать действующую конституцию "незнакомому президенту"

Он подчеркнул, что Белоруссии нужно создать новый основной закон.

Александр Лукашенко заявил, что опасается отдавать действующую конституцию "незнакомому президенту". По его словам, она даёт главе государства слишком много полномочий. Об этом пишет "360".

Политик назвал себя сторонником новой конституции, однако подчеркнул, что "не в демократии дело".

Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Александр Лукашенко

Он отметил, что похожую конституцию имеют Россия и Казахстан — по его словам, в этих странах также от решения президента зависит всё. При этом Лукашенко назвал их "продвинутыми государствами". Он подчеркнул, что Белоруссии нужно создать новый основной закон, выгодный для республики, чтобы она "потом не обвалилась".

Политик заявил, что считает вертикаль власти в РБ тем стержнем, который помог удержать страну от развала. Он сослался на опыт СССР при Горбачёве, где, по его словам, выбирали даже директоров заводов.

Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился.

Ранее Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Белоруссии.

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