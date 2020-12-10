Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск Белоруссии и России

Совместную группировку двух стран создадут с целью отражения крупномасштабной агрессии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил план применения региональной группировки белорусских и российских войск. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики Александр Вольфович в интервью информационному агентству "БелТА".

Вольфович отметил, что работа по обновлению плана также была проведена в России. Его вынесут на заседание Высшего государственного совета Союзного государства двух стран. По словам главы Генштаба, совместная группировка войск Белоруссии и России - это механизм стратегического сдерживания, созданный для отражения крупномасштабной агрессии.

У нас мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с обороной нашей страны. Естественно, никому ее не уступим. Но предусматриваем и оцениваем, как будут действовать вероятные противники. Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии

Ранее Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о визах.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА