Лукашенко объяснил, зачем носит военную форму

По словам президента соседнего государства, это не "выпендреж".

Александр Лукашенко объяснил, почему он носит военную форму. По его словам, это дело принципа. Об этом президент Республики Беларусь заявил в интервью "РИА Новости".

Дело ведь в том, что если главнокомандующий, а ведь же я главнокомандующий вооруженными силами, приходит к военным в военной форме, они его считают за своего. Александр Лукашенко.

Президент добавил, что это не "выпендреж". По его словам, его много критиковали из-за военной формы, но уже привыкли.

Ранее Александр Лукашенко допустил размещение российского ядерного оружия в Белоруссии.

Фото: сайт президента РБ Александра Лукашенко

Видео: Telegram / РИА Новости