Лукашенко объяснил, зачем носит военную форму

Александр Лукашенко объяснил, почему он носит военную форму. По его словам, это дело принципа. Об этом президент Республики Беларусь заявил в интервью "РИА Новости".
Дело ведь в том, что если главнокомандующий, а ведь же я главнокомандующий вооруженными силами, приходит к военным в военной форме, они его считают за своего.
Александр Лукашенко.
Президент добавил, что это не "выпендреж". По его словам, его много критиковали из-за военной формы, но уже привыкли.
Ранее Александр Лукашенко допустил размещение российского ядерного оружия в Белоруссии.
Фото: сайт президента РБ Александра Лукашенко
Видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все