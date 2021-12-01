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Лукашенко объяснил, зачем носит военную форму

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По словам президента соседнего государства, это не "выпендреж".

Александр Лукашенко объяснил, почему он носит военную форму. По его словам, это дело принципа. Об этом президент Республики Беларусь заявил в интервью "РИА Новости".

Дело ведь в том, что если главнокомандующий, а ведь же я главнокомандующий вооруженными силами, приходит к военным в военной форме, они его считают за своего. 

Александр Лукашенко.

Президент добавил, что это не "выпендреж". По его словам, его много критиковали из-за военной формы, но уже привыкли.

Ранее Александр Лукашенко допустил размещение российского ядерного оружия в Белоруссии.

Фото: сайт президента РБ Александра Лукашенко

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: александр лукашенко, военная форма
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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