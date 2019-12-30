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Лукашенко объяснил сложность переговоров по нефти

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Белоруссия не хочет покупать нефть у России, так как цена сырья слишком завышена.

Проблема переговоров с Россией по поставкам нефти и газа связана с ценой сырья. Об этом на церемонии вручении премии "За духовное возрождение" и премии "Белорусский спортивный Олимп" заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам главы страны Белоруссия не готова покупать нефть по ценам выше мировых. Об этом сообщило издание "БелТА". 

<...> мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли, 

– отметил Лукашенко 

Александр Лукашенко назвал завышенными и цены на га, упомянув, что "Газпром" зарабатывает на Белоруссии в три раза больше, чем на Германии. 

Поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены с начала 2020 года, так как стороны не смогли заключить договор. 
 

Теги: газ, лукашенко, нефть, путин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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