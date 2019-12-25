Лукашенко объяснил отказ во въезде митрополита Кондрусевича

По словам главы республики, Кондрусевич попал в общий список невъездных РФ и Белоруссии.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко объяснил отказ во въезде митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Лукашенко отметил, что белорусские власти сейчас "внимательнейшим образом" отслеживают всех въезжающих и выезжающих. Остальные ведомства никак не комментируют ситуацию.

Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он – главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. - Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также президент отметил, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Польшу. Там он получил определенные задачи. Возвращаясь в Белоруссию, он уже стал невъездным. Как уточнил Лукашенко, "не только он один, просто он – более известная фигура".

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