Он думает, что под Варшавой создан специальный центр.

Александр Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии. Об этом пишет "БЕЛТА".

Он заявил, что Запад хочет подтянуть себе Белоруссию, чтобы создать "балто-черноморский коридор" к России, который будет состоять из прибалтийских стран и Украины.

Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Александр Лукашенко

Он уверен, что под Варшавой создан специальный центр для координации действий. Лукашенко заявил, что знает, чем они там занимаются.

Ранее союзный парламент призвал мир признать победу Лукашенко.