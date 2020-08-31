По его словам, возвращение назад — "не есть движение".

Александр Лукашенко не планирует возвращаться к конституции 1994 года. Его слова передаёт "Белта".

Мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Александр Лукашенко

Он добавил, что "все видели, что тогда творилось". По его словам, возвращение назад — "не есть движение".

Лукашенко заявил, что правительство будет работать над изменениями, которые будут двигать общество вперед. Так, по его словам, идёт работа над изменениями Конституции.

Отметим, что вернуться к конституции 1994 года предлагала Светлана Тихановская.

Ранее мы писали, что Кремль не исключает обмен опытом по конституции с Белоруссией.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА