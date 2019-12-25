  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии
Сегодня, 13:09
117
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии

0 0

Он подчеркнул, что Белоруссия будет шире использовать электроэнергию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке страны. Об этом он заявил в рамках визита на Минский завод гражданской авиации.

Глава государства отметил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС. Он подчеркнул, что Белоруссия будет шире использовать электроэнергию.

Не даром же атомную станцию построили. У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко пообещал вернуться к проблеме с картой поляка и решить ее аккуратно.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, аэс, президент белоруссии, строительство
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии