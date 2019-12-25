Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии

Он подчеркнул, что Белоруссия будет шире использовать электроэнергию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке страны. Об этом он заявил в рамках визита на Минский завод гражданской авиации.

Глава государства отметил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС. Он подчеркнул, что Белоруссия будет шире использовать электроэнергию.

Не даром же атомную станцию построили. У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко пообещал вернуться к проблеме с картой поляка и решить ее аккуратно.

Фото: Telegram / Пул Первого