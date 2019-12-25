Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке страны. Об этом он заявил в рамках визита на Минский завод гражданской авиации.
Глава государства отметил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС. Он подчеркнул, что Белоруссия будет шире использовать электроэнергию.
Не даром же атомную станцию построили. У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко пообещал вернуться к проблеме с картой поляка и решить ее аккуратно.
Фото: Telegram / Пул Первого
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