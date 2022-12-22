Лукашенко не исключил развертывания агрессии против Белоруссии

По словам главы государства, он видит такую готовность со стороны соседей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что не стоит исключать развертывания агрессии против страны. Об этом он заявил на совещании с силовиками.

По словам Лукашенко, он видит такую готовность со стороны соседей. Глава государства подчеркнул, что знает, кто подталкивает их в спину для создания напряженности на белорусских граница. Он напомнил, что в связи с этим ранее принял решение провести проверку сил немедленного реагирования.

У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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