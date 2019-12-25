Лукашенко назвал "сложным" телефонный разговор с президентом Зеленским

Президент Белоруссии упомянул, что им в конце концов удалось договориться.

Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским перед встречей делегация Украины и России в Гомельской области был сложным. Об этом глава Белоруссии заявил во вторник, 1 марта.

Несмотря на трудные переговоры, Зеленскому и Лукашенко удалось договориться. Последний из них упомянул, что им в конце концов удалось договориться. По словам белорусского лидера, в начале беседы Зеленский считал Белоруссию агрессором.

Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Накануне состоялась встреча украинской и российской делегаций. Дипломаты встретились на территории Белоруссии. Напомним, что российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

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Фото: Telegram / Пул Первого