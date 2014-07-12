Bruegel: Евросоюз сможет прожить следующую зиму без российского газа

Авторы материала считают, что спецоперация России на Украине стала переломным моментом для Евросоюза и всего мира. Совсем скоро европейские страны увидят совсем другую энергетическую карту.

Специалисты бельгийского аналитического центра Bruegel посчитали, что Евросоюз способен пережить следующую зиму без российского газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, в публикации сказано, что европейским странам удастся избежать серьезных ущерба экономике. Таким образом, 27 стран Евросоюза смогут сократить спрос минимум на 10-15% в случае, если Россия и вовсе откажется поставлять голубое топливо.

Авторы материала считают, что спецоперация России на Украине стала переломным моментом для Евросоюза и всего мира. Совсем скоро европейские страны увидят совсем другую энергетическую карту. По мнению одного из авторов статьи Симона Тальяпьетра, Евросоюз должен заменить на следующую зиму без ущерба для экономической активности.

Ранее мы сообщили, что Raiffeisen Bank опроверг информацию о планах уйти из России.

Фото: pexels