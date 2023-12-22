Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причины вооруженных конфликтов. Об этом он заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
По его словам, нынешние конфликты на Ближнем Востоке, Тайване и других регионах связаны с тем, что грядет многополярный мир. Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что "этого не хочется монополисту", который пытается удержать однополярный мир.
Разными методами – дошли до вооруженных конфликтов.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее мы сообщали, что Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида.
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