Он также напомнил о словах Лаврова про многополярный мир.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причины вооруженных конфликтов. Об этом он заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

По его словам, нынешние конфликты на Ближнем Востоке, Тайване и других регионах связаны с тем, что грядет многополярный мир. Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что "этого не хочется монополисту", который пытается удержать однополярный мир.

Разными методами – дошли до вооруженных конфликтов. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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