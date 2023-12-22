В Белоруссии оценили риски нового масштабного конфликта.

Александр Лукашенко назвал опасения о риске третьей мировой войны небезосновательными. Соответствующее заявление президент постсоветской республики сделал перед коллегами на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Иностранный политик из Союзного государства отметил, что сейчас на планете нет такого народа или страны, которые за последние десятилетия лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. В Минске уточнили, что для мировых центров решения вопросов сила снова является основным аргументом в спорах. Глава государства заметил, что такая ситуация происходит несмотря на те потери и ужасы, которые человечество пережило во времена Первой и Второй мировых войнах.

А теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

На западе Белоруссии задержали диверсантов из Украины.

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