На западе Белоруссии задержали диверсантов из Украины

Александр Лукашенко раскрыл подробности вчерашней контроперации в стране.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о задержании диверсантов, находившихся на государственной границе с Украиной, расположенной в западной части республики. Соответствующее заявление лидер постсоветской страны сделал в рамках выступления, организованного на собрании местного Балкоопсоюза. Он пояснил, что получил сведения об инциденте сегодня утром. Преступники якобы перебрасывали взрывчатку для осуществления дальнейших диверсий на территории Союзного государства.

Вы видите, что происходит вокруг. Но, извините меня, вы еще не все знаете. Скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам. Сегодня все желают на Западе, и в авангарде наши беглые. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что в четверг в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Эти данные предоставили журналисты из информационного агентства со ссылкой на управление КГБ. Позже белорусские СМИ со ссылкой на райисполком добавили, что то в районе проводятся маневры.

Лукашенко назвал причины вооруженных конфликтов.

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