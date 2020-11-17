Он "призывает навести в столице порядок".

Александр Лукашенко назвал недопустимым превращение Минска в кладбище. По его словам, стихийные мемориалы, которые граждане Белоруссии воздвигают в память о погибших во время мирных протестов, нужно убрать.

Лукашенко призывает навести в столице порядок. По его словам, это мнение "поддерживают 99,9%" жителей Минска.

Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет. Александр Лукашенко

Он дал поручение по ликвидации мемориалов председателю Мингорисполкома и уполномоченному президента по городу Минску.

Ранее Белоруссия понизила уровень участия в "Восточном партнерстве".

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