Александр Лукашенко назвал недопустимым превращение Минска в кладбище. По его словам, стихийные мемориалы, которые граждане Белоруссии воздвигают в память о погибших во время мирных протестов, нужно убрать.
Лукашенко призывает навести в столице порядок. По его словам, это мнение "поддерживают 99,9%" жителей Минска.
Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет.
Александр Лукашенко
Он дал поручение по ликвидации мемориалов председателю Мингорисполкома и уполномоченному президента по городу Минску.
Ранее Белоруссия понизила уровень участия в "Восточном партнерстве".
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