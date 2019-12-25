Белоруссия понизила уровень участия в "Восточном партнерстве"

Республика не видит смысла продолжать с Евросоюзом диалог о правах человека.

Белоруссия понизила уровень участия в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство". Об этом рассказал министр иностранных дел республики Владимир Макей на совещании по вопросам внешней политики с участием Александра Лукашенко.

По словам главы МИДа, уровень участия Белоруссии в инициативе ЕС снизится до экспертного. Макей отметил, что в её рамках наблюдаются попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов.

Глава МИД также подчеркнул, что не видит смысла продолжать с Евросоюзом диалог о правах человека.

Ранее Лукашенко дал прогноз развития ситуации в Нагорном Карабахе.

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