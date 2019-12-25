Лукашенко сравнил фейки с химическим оружием

Как отметил глава государства, на сегодняшний день, СМИ не только являются средством донесения информации, но и оружием массового поражения.

Подтасованные факты и фейки являются информационной отравой сродни химическому оружию. Такого мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщило издание БЕЛТА.

Как отметил глава государства, на сегодняшний день, СМИ не только являются средством донесения информации, но и оружием массового поражения.

Когда аудиторией умело манипулируют <…> эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию, – заявил Лукашенко

Президент отметил, что при этом впереди будут ещё более сложные вещи, которые с трудом можно опровергать.

В Белоруссии объяснили, почему отказались от льгот на нефть РФ.